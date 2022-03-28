Оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий РФ.

Российская Федерация меняет свою стратегию, в ближайшее время будет пробовать наращивать ракетные удары в разных точках Украины.

Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире национальных новостей.

По словам Денисенко, оккупанты в конце марта нанесли удары по нефтебазам во Львове, Дубно и Луцке. Ввиду этого, можно говорить об изменении стратегии боевых действий России.

"Ну насчет нефтебаз, я бы добавил еще насчет продуктовых складов. Можно сказать, что это не тактика, а стратегия. Это изменение стратегии вообще боевых действий России", – отметил советник министра.

По словам Денисенко, сейчас главной задачей будет рассредоточение как продуктов питания, так и нефтепродуктов.

"Думаю, нам удастся это сделать и тот вред, который уже нанесли, в принципе не столь критичен и для посевной, и для армии, и для Укрзализныци – главных потребителей горючего", – добавил советник министра.

Ранее британская разведка сообщила, что военно-морские силы России продолжают наносить ракетные удары по объектам на всей территории Украины. Пуски в основном происходят в акватории Черного моря.

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