По его словам, это "очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича".

Россияне активизировали усилия по проведению "референдумов" на захваченных территориях для давления на переговорный процесс. Одновременно российский диктаторо Владимир Путин отправил в Европу "гонцов" выпрашивать перемирие.

Об этом во время эфира с Марком Фейгиным заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"У них (россиян - УНИАН) сейчас очередной заезд эмиссаров на Запад. При этом очень серьезные люди от самого Владимира Владимировича. Объясняют: "Ну давайте как-то договоримся, потому что уж как-то совсем неприлично получать. Проигрывать как-то совсем не вариант. Путина снимут - это же ужас. Взгляните, кто придет к власти. Это же неизвестно... еще хуже фашисты. А нам надо туда-сюда. Давайте договариваться по месту". Очевидно, им начинают показывать "красные линии". Вот Запорожская (АЭС - УНИАН). Почему сегодня разговор генсека ООН с Шойгу (министром обороны РФ - УНИАН) произошел? Шойгу очень долго "петлял" от этого разговора, а сегодня он состоялся. Там же еще Еленовку обсуждали и другие неприятные для них вещи", - заявил Арестович.

По его словам, во время переговоров в Стамбуле в марте россияне были готовы отвести войска на границы 23 февраля. Тогда о переговорах просила именно РФ. Сейчас россияне более настойчиво просят о переговорах.

При этом Арестович признался, что анализирует войну в Украине по опосредованным данным, ведь доступа к государственной тайне у него нет.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на форуме Путин говорил только о Донбассе, а о других регионах Украины - не вспомнил.

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