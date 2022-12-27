В российском плену 80% украинских военных находятся в состоянии анорексии, потому что им не дают времени на прием пищи. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк, которого освободили из российского плена во время обмена 22 сентября.
Врач отметил, что делает такой вывод как человек, который после службы в Мариуполе, в частности на "Азовстали", длительное время находился в плену в колонии Оленовки Донецкой области.
"Основная проблема в плену – это недостаточное питание. Поэтому действительно могу сказать, 80% пленных – в состоянии анорексии, кожа и кости, потому что россияне просто не давали достаточно времени на прием пищи. На прием пищи дают только где-то 2 минуты и конвой заставлял заканчивать кушать – приказывал подниматься", – рассказал Кубряк.
Он добавил, что особенно тяжело было тем, кто из-за ранений и пыток почти не мог встать.
Сегодня состоялась передача тел украинских защитников
Сегодня, 27 декабря, в Украину вернули тела еще 42 павших защитников.
Всего уполномоченному по пропавшим без вести Олегу Костенко с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.
Он подчеркнул, что работа по обмену происходит ежедневно, однако процесс переговоров сложный и длительный.