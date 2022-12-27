Украинцы голодают, потому что оккупанты на прием пищи дают не более двух минут.

В российском плену 80% украинских военных находятся в состоянии анорексии, потому что им не дают времени на прием пищи. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказал врач-нейрохирург Дмитрий Кубряк, которого освободили из российского плена во время обмена 22 сентября.

Врач отметил, что делает такой вывод как человек, который после службы в Мариуполе, в частности на "Азовстали", длительное время находился в плену в колонии Оленовки Донецкой области.

"Основная проблема в плену – это недостаточное питание. Поэтому действительно могу сказать, 80% пленных – в состоянии анорексии, кожа и кости, потому что россияне просто не давали достаточно времени на прием пищи. На прием пищи дают только где-то 2 минуты и конвой заставлял заканчивать кушать – приказывал подниматься", – рассказал Кубряк.

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Он добавил, что особенно тяжело было тем, кто из-за ранений и пыток почти не мог встать.

Сегодня состоялась передача тел украинских защитников

Сегодня, 27 декабря, в Украину вернули тела еще 42 павших защитников.

Всего уполномоченному по пропавшим без вести Олегу Костенко с момента его назначения удалось вернуть домой тела 869 защитников.

Он подчеркнул, что работа по обмену происходит ежедневно, однако процесс переговоров сложный и длительный.

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