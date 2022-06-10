Россияне не выпускают из Мариуполя людей на подконтрольную Украине территоррию.

Россияне создали в Мариуполе такие условия, чтобы местные жители не могли выехать на территорию, подконтрольную Украине. Мариупольцев заставляют проходить фильтрацию, во время которой людей не кормят и издеваются над ними.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

По его словам, фильтрационные центры обустроены так, что человек не может уезжать. Ехать можно только в сторону России.

"Моя крестная мать, например, ждала фильтрацию месяц в сторону России, потому что сюда не выпускали. Из школы №56 ее принудительно забрали чеченцы и привезли в Безыменное, где она ждала фильтрацию месяц. Потом она доехала в Ростов, потом в Эстонию, а оттуда в Украину. Над ними издевались, их не кормили. Они не имели определенных условий и очень долго проходили эту фильтрацию", - поделился мэр.

По словам Бойченко, оккупанты открыли четыре фильтрационных лагеря. Все они находятся не в Мариуполе, а вокруг него.

"Расскажу вам один пример. Один из руководителей предприятия вместе с женой и маленьким ребенком принудительно депортирован в ту сторону. Они на руках держали этого ребенка. Россияне по этим спискам смотрят, кто эти люди и видят, что у них старший ребенок. А старшая дочь работает в правоохранительных органах.

Они увидели это и сказали: "Вы воспитали нацистку и мы забираем этого вашего ребенка, чтобы вы не воспитывали еще одну нацистку". Они забрали ее, но отец бросился в драку. Русские сильно избили его и потом уже отдали эту дочь", - рассказал Бойченко.

Он сообщил, что оккупанты издеваются над уезжающими людьми. "То есть, если они хотят ехать в Украину, это почти невозможно. Если ты госработник или муниципальный работник, то к тебе так относятся", - уточнил он.

Ситуация в Мариуполе

Российские захватчики сажают в тюрьму и расстреливают украинских волонтеров и чиновников в Мариупольском районе. В частности, фейковый суд "ДНР" приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков. Кроме того, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.

Кроме того, в Мариуполе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов. В городе есть опасность подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку из-за отсутствия централизованного водоснабжения и канализации, разложения тысяч тел под завалами, катастрофической нехватки питьевой воды и пищи.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с грязью из канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.

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