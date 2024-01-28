По словам Николая Мельника, сейчас большинство учебных центров учат будущих солдат лишь алкоголизму.

Экс-командир 4 роты 47-й механизированной бригады лейтенант Николай Мельник пояснил: один из главных минусов армии Украины заключается в том, что это бумажное войско, которое обучают в учебных центрах лишь "алкоголизму".

Об этом он заявил в интервью Украинской правде, акцентируя, что единственное преимущество ВСУ - это люди. "Все остальное у нас хреново: обеспечение, подготовка, управленческие решения, "бумажная армия"... О минусах я могу очень долго рассказывать", - перечислил он.

По словам Мельника, сейчас большинство учебных центров нормально не готовят украинцев к войне. По его мнению, следует глобально менять саму систему.

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"Не учат солдат ничему, кроме алкоголизма", - уточнил лейтенант.

Военный считает, что без воли людей Украина не достигла бы ничего в войне, его, как воина, тоже сформировали фронтовые братья.

Экс-командир роты 47 бригады утверждает, что под его командованием большинство украинцев имели мотивацию воевать: они своей силой духа "зажигали" других и получили во время войны возможность проявить талант, который не могли реализовать в гражданской жизни. "У меня были пацаны, которые совершенно спокойно наедине прикрывали отступы минометных батарей", - указал лейтенант.

В то же время есть и такие, которые приходят в армию снимать ТикТоки, а когда начинает бахкать, для них все меняется - им уже хочется домой, упомянул Мельник.

"Пока ты этих людей не привел на жесткие боевые столкновения, довольно сложно понять, кто чего стоит", - констатировал он.

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Николай Мельник в комментарии УП также перечислил факторы, которые Украина не учла во время контрнаступления. В частности, не было уделено достаточного внимания роли авиации, также непосредственно на учениях в Германии выяснилось, что следует разделять пехоту и бронегруппы. В обратном случае это приводит к большим потерям. По его словам, бойцы 4 роты 47-й механизированной бригады справились со своими задачами во время контрнаступления, однако до конца их было выполнить невозможно.

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