В войсках очень сильно ждут свежего пополнения, отметил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады.

В Украине мобилизация 2024 должна быть улучшена, в армии не хватает молодых солдат.

В рядах украинского войска сейчас находятся "в основном мужчины очень старшего возраста с кучей проблем, которые обычно возникают", рассказал командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Алексей Тарасенко в эфире канала "Эспрессо". По его словам, средний возраст защитника нашего государства составляет более 40 лет.

Комбат подчеркнул, что армии нужны свежие силы, в том числе и потому, что те, кто пришел с самого начала полномасштабного вторжения России, "плавно закончились". Тарасенко отметил, что защитники не обязательно погибли - кое-кто мог быть ранен, кто-то - перевелся в тыл, поскольку не выдержал психологически.

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"...Конечно, что в войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях, во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом и качество личного состава, который даже приходит, оставляет желать лучшего", - добавил он.

В центре внимания законопроект о мобилизации - что надо знать

Президент Владимир Зеленский в декабре говорил, что военные попросили мобилизовать еще до 500 тысяч украинцев. Потом правительство подало в парламент законопроект, предусматривавший усиление мобилизации и "закручивания гаек" уклонистам.

Позже сообщалось, что в проекте закона есть много спорных моментов. 11 января Кабмин отозвал документ из Верховной Рады. В этот же день журналисты узнали, что Минобороны уже подготовило новую редакцию законопроекта.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ - генерал-лейтенант Игорь Романенко, говорил, что в армии есть нехватка людей, нужны свежие силы, и не время говорить о демобилизации.

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