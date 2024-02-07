Его возмущает, когда эту войну называют войной беспилотников.

Роль беспилотников в войне с Россией очень важна, но трудно сказать, добавит ли создание Сил беспилотных систем что-то позитивное, помимо ряда новых генеральских должностей.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире на NTA, комментируя указ президента Украины Владимира Зеленского о создании в Силах обороны отдельного рода войск - Сил беспилотных систем.

Он упоминает, что управление беспилотной авиации в Генштабе существует давно. Но он пока не готов оценить, в чем суть изменения и что дает переход Сил беспилотных систем в отдельный род войск.

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"Кроме того, что это создается целый ряд генеральских должностей, я сейчас не готов сказать, или это еще какие-то плюсы дает дополнительные по сравнению с управлением беспилотной авиации, которое есть сейчас", - отметил Дикий.

При этом он подчеркнул, роль беспилотников в этой войне очень важна и это первая война, когда БПЛА применяют настолько массово.

"Другое дело, когда я слышу словосочетание, что это "война беспилотников", то всегда очень возмущаюсь, потому что это была, есть и будет война солдат, это война пехоты. Мы же не говорим, что это война автоматов Калашникова, хоть они нужны и у каждого солдата есть. Они играют очень большую роль в этой войне, но это лишь один из видов вооружений, который занял свою нишу, очень важную", – подчеркнул Дикий.

Он считает, не будет преувеличением сказать, что есть две армии - украинская и, к сожалению, российская, которые опережают весь остальной мир по реальному фактическому опыту использования беспилотников. По его словам, это касается всех трех типов беспилотников - беспилотной авиации, наземных, морских.

"Ни одна другая страна еще никогда столь массово не использовала беспилотники, не решала ими такой широкий спектр задач, как Украина и Россия в этой войне. То есть, фактически мы сейчас задаем тренд, какими дальше будут войны XXI века. Очень жаль, что именно нам приходится этот тренд задавать, но по крайней мере с технологической стороны это действительно выводит нас впереди всех", - подчеркнул Дикий.

Зеленский инициировал создание Сил беспилотных систем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О наращивании возможностей сил обороны", которым поручено правительству создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников.

В своем вечернем видеообращении 6 февраля глава государства прокомментировал подписание этого указа, отметив, что позволит начать создание в наших Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем. По его словам, это должно быть создано уже в ближайшее время.

Он подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию безопасности в Черном море благодаря дронам. Также отражение штурмов на земле - это во многом работа именно дронов.

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