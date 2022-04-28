Боец полка "Азов" сообщает, что ожесточенные бои все еще бушуют, и их постоянно бомбят.

Боец полка "Азов" Паламар, укрывшийся на сталелитейном заводе в Мариуполе, заявил, что его войска будут сражаться столько, сколько потребуется, и призвал мировых лидеров найти способ спасти мирных жителей и сотни военнослужащих, оказавшихся в ловушке в России.

Об этом 39-летний капитан Святослав Паламар, заместитель командира украинского полка "Азов", сообщил в интервью Reuters с металлургического завода, который является последним оплотом защитников портового города.

Российские силы превратили большую часть Мариуполя в руины вокруг обширного комплекса завода и его подземных катакомб, где Паламар и украинские бойцы дают последний бой.

Президент России Владимир Путин, заявивший о своем контроле над городом на прошлой неделе, заявил, что завод следует закрыть, чтобы "ни одна муха" не смогла сбежать.

"Пока мы здесь и держим оборону... город им не принадлежит", — сказал Паламар.

Он сказал, что ожесточенные бои все еще бушуют, и их постоянно бомбят. В какой-то момент российские войска послали колонну танков, бронетехники и пехоты, но защитники уничтожили ее. Он сказал, что тактика постоянно менялась.

"Тактика (сейчас) похожа на средневековую осаду. Мы окружены, они больше не бросают много сил, чтобы прорвать нашу линию обороны. Они наносят удары с воздуха", — сказал он.

"Конечно, наши ресурсы не безграничны, и с каждым днем ​​интенсивных боев они истощаются. Ситуация сложная, но мы будем сражаться и сражаться столько, сколько потребуется", - добавил он.

Паламар отметчает, что у них более 500 раненых бойцов, некоторые в тяжелом состоянии.

"У нас нет условий для их лечения, для проведения очень сложных операций… Лекарства на исходе, бинты, еда и вода", - сообщает Паламар.

"Мы приносим им (гражданским) еду и проверяем их здоровье, но не можем оставаться с ними по понятным причинам: противник может устроить провокацию и сказать, что… мы прикрывались мирными жителями", - объясняет он.

По его словам, один бункер, в котором находились мирные жители, в том числе дети, во вторник подвергся интенсивному ракетному обстрелу, пострадали пожилые женщина и мужчина. Он также обвинил Россию в неискреннем призыве мирных жителей к эвакуации, продолжая при этом обстреливать этот район. Он призвал международные организации, такие как Организация Объединенных Наций или Красный Крест, выступить гарантами немедленного отъезда гражданских лиц.

В состав украинских сил в Мариуполе входят полк "Азов", нацгвардейцы, другие бригады, морская пехота, силы морской безопасности, пограничники и полиция. По его словам, среди бойцов "Азова" на сталелитейном заводе были россияне, болгары, крымские татары, греки, евреи, католики и другие.

Он сказал, что его главный посыл миру — осознать угрозу со стороны России и перестать проявлять мягкость по отношению к Москве.

"Надеюсь, мир теперь осознает свою ошибку... Все, что делают наши солдаты здесь - не только в Мариуполе, но и на территории Украины - мы убеждены, что спасаем не только Украину, но и Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову. и Грузии", - сказал он.

Напомним, временно исполняющий обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский ("Волына") записал видеообращение, в котором призвал применить к украинским защитникам и гражданским, заблокированным в Мариуполе, процедуру "экстракшен" по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны.

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