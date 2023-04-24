Буданов отметил, что многие из руководства РФ понимали, что война "закончится некрасиво".

Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал о том, кто в Кремле был против полномасштабного вторжения в Украину.

Он заявил в интервью "РБК-Украина", что из военно-политической прослойки в России далеко не все выступали за это вторжение.

"Это малоизвестный факт, но это факт. Выступал исключительно Шойгу, Герасимов выступал за. До последнего держался Бортников, он был против, но из-за определенных личных мотивов за две недели до начала он резко изменил свое мнение и сказал: "Нет, там все нормально, мы готовы". И еще несколько функционеров. Все", - сказал он.

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Буданов отметил, что многие из них понимали, что это "закончится некрасиво".

Война в Украине - разговоры о мире

14 апреля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно призвал Кремль объявить об окончании войны. По его мнению лучше закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

Призывы главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончить так называемую "специальную военную операцию" ("СВО") Кремля в Украине свидетельствуют о том, что у него нашелся покровитель в Минобороны РФ, который разделяет эту идею по политическим мотивам.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи наемники долгие месяцы пытаются взять украинскую крепость-город Бахмут в Донецкой области - размечтался о захвате польской Варшавы.