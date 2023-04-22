Возобновление сотрудничества главаря ЧВК "Вагнер" с минобороны РФ указывает на то, что он достиг соглашения с российским военным командованием.

Призывы главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина закончить так называемую "специальную военную операцию" ("СВО") Кремля в Украине свидетельствуют о том, что у него нашелся покровитель в минобороны РФ, разделяющий эту идею по политическим мотивам.

На это обратили внимание аналитики Института изучения войны (ISW). Там отметили, что Пригожин публично восстановил сотрудничество с минобороны РФ, а также восстановил некоторые предоставленные Кремлем привилегии после многомесячной вражды с российским военным командованием.

"Сотрудничество Пригожина с минобороны РФ указывает на то, что он достиг соглашения с российским военным командованием, предлагая Путину временное прекращение огня, чтобы восстановить способность наращивать силы", - проанализировали ситуацию эксперты.

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Как отметили в ISW, от временного прекращения огня в Украине и затягивания войны РФ только выиграет, поскольку это позволит восстановить силы и ослабить западную поддержку Украины. "Россия будет использовать оккупированные территории Украины в качестве плацдарма для будущих наступательных операций после того, как восстановит свою боеспособность", - подытожили аналитики.

Заявление Пригожина об окончании СВО

14 апреля главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно призвал Кремль объявить об окончании войны. По его мнению лучше закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

На следующий день на это резонансное заявление отреагировал террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Очевидно, Гиркина возмутило такое "антивоенное" предложение Пригожина, особенно на фоне новостей о том, что на самого террориста написали "донос" из-за его критики "СВО".

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