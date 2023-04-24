Во время якобы визита лидера россиян на оккупированную территорию Украины был нарушен протокол, отметил глава ГУР МО.

Во время якобы визита российского диктатора Владимира Путина на оккупированную часть юга Украины власти РФ допустили прокол.

Во время каждой поездки Путина есть протокол, который никогда не нарушают, - его должен сопровождать военно-президентский борт, а на этот раз самолет "забыли", рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью "РБК-Украина".

"...На этот раз, кстати, когда якобы Путин приезжал якобы на юг, как вы сказали, они вообще немного недоработали, потому что во время каждой его поездки есть определенный протокол, который они не нарушают никогда. Его должен сопровождать определенный самолет, военно-президентский борт. На этот раз они его забыли. Проколы бывают", - отметил глава ГУР МО.

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"Путин" приехал в Украину - что сообщалось

По данным российских пропагандистов, Владимир Путин 18 апреля был на временно оккупированной части Херсонской и Луганской областей украинского государства. Диктатор РФ утверждал, что главная тема поездки - встречи с военнослужащими.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что на захваченную территорию приезжал один из двойников лидера россиян.

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