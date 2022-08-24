Кроме размещения определенных систем вооружения Российской Федерации на территории Беларуси, другой реальной угрозы не зафиксировано.

Реальной угрозы для Украины со стороны Беларуси нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время информационного телемарафона.

"Я постоянно говорил, что ничего из Беларуси не будет. И сегодня вновь повторяю – сейчас не зафиксировано особой угрозы, кроме такой, которая есть всегда. Это именно размещение определенных систем вооружения РФ на территории Беларуси. Все это исключительно информационно-психологическая операция влияния России на наше общество", - считает Буданов.

Также он пояснил, что системы С-300, которые применяются для ударов по наземным объектам, имеют эффективную дальность поражения 35 километров.

"Если вы посмотрите на карту, то поймете, что кроме пограничной полосы, им незачем поражать", - сказал Буданов.

Участие Беларуси в войне России против Украины

С первых дней вторжения Россия осуществляет ракетные удары по Украине с территории Беларуси.

28 июня Беларусь объявила военные сборы у границы с Украиной. На Волынском и Полесском направлениях возможные провокации со стороны РБ.

По словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападения со стороны Беларуси не стоит. Сейчас из страны массово вывозятся боеприпасы в Россию. А в случае подготовки к вторжению их количество, наоборот, пытались бы нарастить.

По состоянию на 30 июня 2022 года Беларусь продолжала отправлять России боеприпасы.

1 июля Беларусь продлила военные учения на границе с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: