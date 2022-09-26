Путин и все оккупанты не понимают ничего, кроме силы.

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, как Украине удастся вернуть временно оккупированный Россией Крым. По его мнению, одной лишь дипломатии не хватит.

Об этом Сеитаблаев рассказал в интервью в новом выпуске проекта "Аргумент".

Режиссер прокомментировал информацию о том, что Украина может вернуть Крым дипломатическим путем. По его мнению, нам нужно понимать, с кем мы воюем. РФ понимает только силу, а потому дипломатического пути не существует без прочной военной подоплеки. Рашисты сейчас сами пытаются перевести войну в дипломатию, потому что они постоянно получают "по зубам" от ВСУ.

"И если РФ будет понимать, что она и в дальнейшем будут получать люлей, то тогда сработает дипломатический путь", - отметил Сеитаблаев.

Режиссер также рассказал, что президент РФ Путин должен каждую секунду чувствовать "дуло пистолета" возле головы. Тогда кровавый диктатор не будет столь смелым в своих угрозах.

"Эта тварь должна чувствовать каждую секнду своего жалкого существования, что и гильотина, и дуло пистолета находятся рядом и готовы закончить его жалкую жизнь", - добавил Сеитаблаев.

Деоккупация Крыма: что известно

Как сообщал УНИАН, незаконные выборы в аннексированном в марте Россией Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Страна-агрессор оккупировала полуостров, все восемь лет рашисты издевались над мирным населением, похищали и пытали крымских татар.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.

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