Сразу несколько семей из Бахмута попросили полицию вывезти их из-под огня.

Эвакуационная группа "Белый ангел" провела успешную эвакуацию людей с окраины Бахмута.

Как говорится в сообщении Нацполиции, людей провели безопасным путем к бронированному авто и эвакуировали.

"Сгоревшие дома, разбитые улицы – так сейчас выглядит Бахмут. Но даже в этом аду люди получают заботу, а дети – новогодние подарки. Группа "Белый Ангел" помогает выжить в городе, на штурм которого РФ бросает все силы", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Там уточнили, что сразу несколько семей из Бахмута попросили полицию вывезти их из-под огня. "Вчера чуть не убило. Попадание в мой дом, пятиэтажку. Два этажа разрушены", - рассказала одна из женщин.

Другие люди жили в разбитом частном секторе, под ударами россиян, без доступа к самому необходимому, оторванные от всего мира. Поскольку проехать там невозможно, полиция добиралась до жителей пешком, по бездорожью.

"Рискуя жизнью, "ангелы" успешно эвакуировали всех и помогли донести вещи. Забрали даже кота", - говорится в сообщении.

Спасенных доставили в" пункт несокрушимости", откуда граждане отправятся в более безопасные места.

Бахмут - город-крепость

В Бахмуте продолжаются жестокие бои. Украинские военные удерживают этот город и оккупантам не под силу занять его.

Как отметили аналитики ISW, силы РФ на Бахмутском направлении уже истощены.

Сегодня стало известно, что глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте.

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