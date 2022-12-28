Эксперт отметил, что в Бахмут время от времени подходят необходимые резервы.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему украинское командование не подтягивает все резервы в Бахмут, который уже несколько месяцев героически удерживают украинские защитники, несмотря на то, что Силы обороны насчитывают 1,2 млн человек. Украине нужно держать оборону не только на востоке, а вдоль всей границы с Россией и Беларусью.

Отвечая на вопросы подписчиков на своем канале в YouTube, он подчеркнул, что Украина должна охранять почти 3,5 тысячи километров границы. Кроме того, в Силы обороны входят не только Вооруженные силы Украины.

"1,2 млн – это Силы обороны, а не ВСУ. Туда входят Тероборона, Нацгвардия, пограничники, Нацполиция и тому подобное. Вооруженных сил гораздо меньше. Нам нужно держать оборону на всей нашей границе с Беларусью и Россией. Также нужно держать гарнизоны на побережье Черного моря. Без этого тоже не обойтись – а вдруг будет высадка вражеского десанта", – объяснил он.

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По словам Жданова, украинское командование не может вывести войска с других направлений – например, из Сумской или Черниговской области.

"Ведь тогда туда зайдут диверсионно-разведывательные группы. Увидят, что нет наших войск, пойдуть батальйонно-тактические группы РФ – будет новое вторжение", – продолжил эксперт.

В то же время Жданов заверил, что в Бахмут время от времени подходят необходимые резервы.

"Возможно, не в таком количестве, как хотелось бы, но они есть", – отметил эксперт.

Бахмут: что известно о ситуации вокруг города-крепости

Аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены, а потому события могут приближаться к кульминации. Боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения.

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия поняла, что уже окончательно "сдулась" под Бахмутом. Теперь рашисты перебрасывают технику на другое направление.

Кроме того, эвакуационная группа "Белый ангел" провела успешную эвакуацию людей с окраины Бахмута. Сразу несколько семей из Бахмута попросили полицию вывезти их из-под огня.

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