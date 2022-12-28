У оккупантов больше нет уверенности в том, что они смогут добиться хотя бы какого-то успеха в Бахмуте.

Россия поняла, что уже окончательно "сдулась" под Бахмутом. Теперь рашисты перебрасывают технику на другое направление.

По словам военно-политического эксперта Александра Мусиенко, который поделился своим мнением в эфире телемарафона, для россиян Бахмут был стратегической целью. Там рашисты пытались сдерживать Вооруженные Силы Украины и надеялись проводить контрнаступление.

Помимо этого, Бахмут стал символической целью, ведь наши герои стойко удерживают оборону и не дают врагу захватить город. Мусиенко отметил, что у основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина были серьезные амбиции. Он не обращал внимание на потери и пытался захватить город. Однако, отметил эксперт, у РФ нет никакой возможности продвигаться в сторону Бахмута.

"На сегодняшний день уже видно, что российские войска и командование их начинает понимать, что они своих целей таким образом не достигают. Потому что идет переброска тяжелого вооружения, той техники, которая еще там осталась. Они смогли за квартал свести 35 танков различных, в том числе устаревших Т-62, те, которые за три месяца сформировали, искали по всей России. Сейчас они свозят на Запорожское направление, в район Бердянска", - рассказал Мусиенко.

Иными словами, у россиян больше нет уверенности в том, что они смогут захватить Бахмут и ослабить силы Украины. А потому, отметил эксперт, они пытаются перебросить свои усилия на другое направление.

Бахмут - город-крепость, который не по зубам рашистам

В Бахмуте, околицы которого усеяны трупами рашистов, защитники Украины вымотали россиян. Как отмечают аналитики ISW, силы РФ на Бахмутском направлении уже истощены.

Сегодня стало известно, что глава Главного управления разведки министерства оборона Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции украинских Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои.

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