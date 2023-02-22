По его мнению, самые крупные поражения датируются еще 2014 годом.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что крупнейшими победами Украины во время войны с РФ являются освобождение от оккупантов Херсона, а также Киевской и Харьковской областей.

"Победы, это отбрасывание врага с Киевского направления, это действия на Харьковском направлении и возвращение контроля над городом Херсон", - рассказал он в интервью Forbes Ukraine.

В то же время, по его мнению, главными поражениями являются оккупация Крыма и части Луганска и Донецка в 2014 году, прорыв россиян в районе Волновахи на первом этапе войны и поражение в районе Северодонецка после полномасштабного вторжения РФ.

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"Я буду говорить субъективно. Первое крупнейшее поражение - временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе - первый период войны, когда была проломана линия в районе Волновахи. И третье, это будет общий ответ, это то, что мы допустили в 2014 году временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три крупнейших наших поражения, но они все исправлены", - подчеркнул Буданов.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, возле Кременной враг накануне пытался прорвать оборонительные позиции украинских воинов, но наступление не удалось.

По данным Генштаба, оккупанты наступают на пяти направлениях: Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Украинские бойцы с начала полномасштабной войны ліквідували более 145 тысяч российских оккупантов.

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