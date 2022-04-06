Мирные жители были убиты в то время, когда город находился под контролем россиян.

Анализ спутниковых снимков подтвердил, что убийства мирных жителей в Буче происходили до выхода русских войск из Киевщины.

Об этом сообщает Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Анализ спутниковых снимков от 21 марта 2022 года показывает не меньше восьми опознанных тел, лежащих на улице Бучи Киевской области. Буча была оккупирована российскими вооруженными силами до 31 марта 2022 года", – говорится в сообщении ведомства.

Как писал УНИАН, после освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов.

В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей лежат на улицах Бучи. У некоторых связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

Министерство обороны России отрицало свою причастность к жестоким убийствам и пыткам жителей Бучи. Мол, тела были недавно выброшены на улицы - после того, как все российские подразделения полностью ушли из Бучи, примерно 30 марта.

Россия требовала экстренное совещание Совета Безопасности ООН по "провокациям украинских радикалов" в Буче 4 апреля, но получила отказ.

Анализ спутниковых снимков, проведенный американской газетой The New York Times, показал, что заявления России о том, что убийства мирных жителей в Буче произошли после того, как ее солдаты покинули город, являются ложными. Многие мирные жители были убиты более трех недель назад, когда российские военные контролировали город.

Вас также могут заинтересовать новости: