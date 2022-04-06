Президенты Украины и Франции обсудили необходимость оказания помощи людям в заблокированном Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Франция окажет техническую и экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Бучи и других городах Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

По словам Зеленского, в разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном они говорили о гуманитарной ситуации во временно оккупированных районах Украины. В частности, о том, как можно сейчас помочь людям в заблокированном Мариуполе.

"Также договорились, что Франция окажет необходимую техническую, экспертную поддержку расследованию преступлений российских оккупантов в Буче и других городах нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

"Бучанская резня": что известно

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотично разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки 14 лет.

Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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