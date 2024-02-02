Есть малая вероятность того, что в России смогут добиться значительного прогресса в снижении уровня коррупции в рядах армии, считают в разведке Британии.

После полномасштабного вторжение РФ в Украину в российской армии расширился перечень услуг за взятки.

Об этом сообщает разведка Великобритании, которая ссылается на статью российского независимого издания "Верстка", где говорится о коррупции в российской армии. Отмечается, что издание исследовало более тысячи случаев взяточничества во вражеской армии, где вовлечены в коррупционные схемы командиры и их подчиненные военнослужащие. Отмечается, что взятки давали или требовали за различные "услуги", в частности, такие как: отпуск, аттестация по физической подготовке, воинское звание, водительские права и избежание дисциплинарных взысканий против солдат за пользование смартфонами или за пьянство.

В разведке отмечают, что после февраля 2022 года, то есть после полномасштабного вторжения в Украину, "набор услуг" за взятки в армии РФ был расширен, военные начали платить еще и за справки о ранениях, награды за участие в "СВО - специальной военной операции", то есть войну в Украине, уклонение от отправки на боевое задание.

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"Эта деятельность может быть прибыльной для коррумпированных офицеров", - отмечается в сообщении британской разведки. При этом в разведке ссылаются на тарифы за такие "услуги", которое подает российское издание "Верстка" от 30 января, где речь идет о суммах от 40 тысяч рублей (более 400 долларов, - Ред.) до миллиона рублей (более 11 тысяч долларов, - Ред.).

Разведка отмечает, что коррупция уже давно является проблемой в вооруженных силах России. При этом напомнила, что журналист Дмитрий Холодов расследовал военную коррупцию в 1990-х годах и был убит в Москве в октябре 1994 года.

"Вполне вероятно, что коррупция значительно подрывает эффективность российской армии. Существует малая вероятность, что будет достигнут значительный прогресс в снижении уровня коррупции", - добавили в разведке.

Идет война в Украине - новости, которые стоит прочитать сегодня

СМИ узнали, что российские оккупанты, воюющие против Украины, покупают себе отпуска, "ранения" и возможность не участвовать в штурмах. Источник журналистов - вражеский офицер из мотострелковых частей - предоставил журналистам "расценки" на "услуги", которые могут приобрести оккупанты.

По его словам, "контузия" стоит от 10 до 50 тысяч долларов. Отпуск стоит 5-10 тысяч долларов, но офицеры купить его не могут. За перевод с одного участка фронта на другой или досрочную ротацию военнослужащие могут заплатить от 500 долларов до трех тысяч долларов.

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