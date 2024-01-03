БПЛА направлял его в правильном направлении.

В 95 отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины рассказали, как их оператор дрона вывел из российского плена украинского солдата.

На странице бригады в социальной сети Facebook сообщается, что в тот день десантники работали по участку, который контролировали российские захватчики. Уничтожив оккупантов с помощью сбросов, бойцы заметили в траншее связанного украинского военнослужащего из другой бригады.

"Наш оператор дрона с позывным "Кевин" начал привлекать внимание того пленного - мелькать огоньками на "Мавике". Парень на земле сориентировался, понял, что это свои и начал идти за нашим дроном. Когда мы так выводили нашего собрата, то еще встретился один уцелевший "орк". Россиянин не видел нашу "птичку", на которой еще была одна граната, начал руками махать украинскому солдату, мол, вернись. Тогда "Кевин" сбросил на оккупанта гранату и затрехсотил его, и дальше продолжил выводить собрата в его подразделение", - рассказал командир группы беспилотных систем "Шериф".

Работа с дронами на фронте: последние новости

В начале декабря в Сухопутных войсках показали, как FPV-дрон уничтожил наземный беспилотник захватчиков, который доставлял им боекомплекты под Авдеевкой.

Осенью в Национальной гвардии отчитались об уничтожении российских танков, среди которых - Т-90М "Прорыв". Поразить его удалось с помощью дрона.

Вас также могут заинтересовать новости: