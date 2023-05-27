В мае российские потери в артиллерии резко выросли по сравнению со всеми прошлыми месяцами.

В мае ВСУ уничтожили рекордное количество российской артиллерии. По итогам месяца этот показатель может перевалить за 500 единиц, считает военный эксперт Александр Коваленко.

"ВСУ продолжают методично уничтожать российскую артиллерию. Есть твёрдая уверенность в том, что до конца мая показатель уничтоженных стволов перевалит за 500 единиц, что будет абсолютным рекордом за всё время полномасштабного вторжения. Что происходит?", – пишет эксперт.

Отметим, что, согласно данным из ежедневных сводок Генштаба ВСУ, потери российской артиллерии с начала мая по сегодняшний день уже составили 485 единиц. До этого самый большой показатель был в октябре прошлого года, когда ВСУ уничтожили 333 вражеские пушки.

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А в течение мая российские войска теряли ежедневно в среднем около 20 единиц артиллерии. Самый высокий показатель в 40 уничтоженных пушек был зафиксирован 22 мая. Хотя абсолютный суточный рекорд был поставлен 11 октября – 43 уничтоженные пушки врага.

Потери российской армии в Украине

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла убитыми более 206 тысяч человек. Только за последние сутки было уничтожено почти 500 российских оккупантов.

Не менее впечатляющими выглядят и российские потери в военной технике. Больше всего за время полномасштабной фазы войны россияне потеряли боевых бронированных машин – почти 7,5 тысяч. Также потеряны 3,8 тысяч танков, 3,4 тысячи единиц артиллерии, совокупно более 600 самолетов и вертолетов.

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