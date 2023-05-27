Уже длительное время сохраняются высокие темпы уничтожения российской артиллерии.

За последние сутки украинские бойцы ликвидировали около 480 российских оккупантов. В целом с начала вторжения российские потери ориентировочно составили уже 206 200 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Вчерашний день оказался удачным для украинских бойцов и в контексте уничтожения вражеской техники. Так, уже длительное время сохраняются высокие темпы уничтожения российской артиллерии: плюс 22 единицы за сутки, а в целом уже 3406 единиц.

По остальной номенклатуре демилитаризация российской армии вчера выглядела так:

Видео дня

уничтожены 3 танка (всего ‒ 3799),

7 боевых бронированных машин (7442),

2 единицы РСЗО (572),

1 установка ПВО (329),

31 БПЛА оперативно-тактического уровня (2941),

10 крылатых ракет (1025),

11 автомобилей и автоцистерн (6172),

3 единицы специальной техники (449).

Таким образом, вчера у россиян не было потерь только в самолетах, вертолетах и кораблях. Остальные виды вооружений снова ушли в минус.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки российские войска предприняли 25 попыток атаковать украинские позиции. Т.е. ситуация на фронте выглядит более спокойной, чем еще месяц назад. Но атаки рассредоточены сразу на пяти оперативных направлениях – Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Утром 27 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал в своих соцсетях ролик, который довольно прямо намекает на близкое начало всеми ожидаемого украинского контрнаступления. На опубликованных кадрах украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву.

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