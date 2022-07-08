За два дня боев на востоке Украины было уничтожено более одной танковой роты российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В сообщении отмечается, что чрезвычайно результативным в плане уничтожения вражеской бронетехники был вчерашний день для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
"В результате стрелкового боя, отражая массированное наступление противника на восточном направлении, военные бригады вместе с приданными подразделениями уничтожили 12 российских танков! А учитывая то, что 6 июля ребята из львом на шевроне сожгли танк захватчиков, получается, что за два дня боев они уничтожили более одной танковой роты! Роту – за два дня боев", - сказано в сообщении.
В Генштабе отмечают, что вчерашний бой был "тяжелый, мощный, драматический".
"Московские оккупанты с самого утра как с цепи сорвались. Решив поиграть в "Курскую Дугу-2", двинулись на позиции ВСУ танками, пытаясь огнем и броней проломить нашу оборону. И на любую силу найдется другая сила. Десантники, просчитав действия врага, сумели должным образом подготовиться к встрече с танковой армадой. И устроили "горячий" прием", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что первые два российских танка были уничтожены в начале наступления из засады, а следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, и "Джавелина", еще два – подбила артиллерия.
"Но враг упорно пытался лезть дальше, планируя захватить плацдарм и закрепиться. Чтобы не допустить этого, 80-я бригада во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией продолжала наносить врагу огневое поражение. Такое тактическое взаимодействие дало роскошный результат", - сообщает Генштаб.
Также отмечается, что десантники вместе с собратьями ликвидировали 12 танков, 5 БТРов и один грузовик оккупантов.
"Понеся такие потери, враг "поджал хвост" и отступил", - проинформировали в Генштабе.
Как известно, в танковой роте насчитывается 10 танков.
Как сообщал УНИАН, украинские защитники за прошедшие сутки, 7 июля, ликвидировали еще 250 российских оккупантов. Также вчера наши военные уничтожили 13 артсистем, 35 танков, 15 боевых бронированных машин, 20 единиц автотехники и 2 БПЛА россиян.