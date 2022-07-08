Также было уничтожено 5 вражеских БТРов и один грузовик оккупантов.

За два дня боев на востоке Украины было уничтожено более одной танковой роты российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В сообщении отмечается, что чрезвычайно результативным в плане уничтожения вражеской бронетехники был вчерашний день для военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

"В результате стрелкового боя, отражая массированное наступление противника на восточном направлении, военные бригады вместе с приданными подразделениями уничтожили 12 российских танков! А учитывая то, что 6 июля ребята из львом на шевроне сожгли танк захватчиков, получается, что за два дня боев они уничтожили более одной танковой роты! Роту – за два дня боев", - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что вчерашний бой был "тяжелый, мощный, драматический".

"Московские оккупанты с самого утра как с цепи сорвались. Решив поиграть в "Курскую Дугу-2", двинулись на позиции ВСУ танками, пытаясь огнем и броней проломить нашу оборону. И на любую силу найдется другая сила. Десантники, просчитав действия врага, сумели должным образом подготовиться к встрече с танковой армадой. И устроили "горячий" прием", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что первые два российских танка были уничтожены в начале наступления из засады, а следующая группа танков была сожжена с помощью РПГ, NLAW, и "Джавелина", еще два – подбила артиллерия.

"Но враг упорно пытался лезть дальше, планируя захватить плацдарм и закрепиться. Чтобы не допустить этого, 80-я бригада во взаимодействии с другими десантно-штурмовыми подразделениями ВСУ и артиллерией продолжала наносить врагу огневое поражение. Такое тактическое взаимодействие дало роскошный результат", - сообщает Генштаб.

Также отмечается, что десантники вместе с собратьями ликвидировали 12 танков, 5 БТРов и один грузовик оккупантов.

"Понеся такие потери, враг "поджал хвост" и отступил", - проинформировали в Генштабе.

Как известно, в танковой роте насчитывается 10 танков.

Как сообщал УНИАН, украинские защитники за прошедшие сутки, 7 июля, ликвидировали еще 250 российских оккупантов. Также вчера наши военные уничтожили 13 артсистем, 35 танков, 15 боевых бронированных машин, 20 единиц автотехники и 2 БПЛА россиян.

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