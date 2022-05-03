Отработала бригадная артиллерия.

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады уничтожили два вражеских танка и боевую машину пехоты оккупантов.

Меткие удары по технике оккупантов воины запечатлели на видео, которое опубликовали в своей официальной группе на Facebook.

В ролике можно заметить, что первый удар пришелся на танк в движении. Далее воины накрыли второй танк и БМП. Три единицы техники были подбиты бригадной артиллерией Сичеславской бригады. Сколько удалось ликвидировать личного состава при нанесении ударов, пока неизвестно.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе украинские военные отбили двенадцать атак захватчиков. В результате удалось уничтожить пять танков, шесть артиллерийских систем, двадцать две боевые бронированные машины и прочую технику. А подразделения противовоздушной обороны ВСУ вывели из строя восемь БПЛА — семь "Орлан-10" и один "Форпост".

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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