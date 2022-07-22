Гайдай сообщил, что россияне уже опасаются контрнаступления ВСУ, поэтому подтягивают все больше и больше техники.

С появлением Німагѕ в ВСУ удалось уничтожить уже много складов и огромное количество артиллерии российских оккупантов.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью УНИАН.

Относительно складов Гайдай отметил, что пропаганда говорила, что россияне на Донбассе, якобы, находят украинские склады и берут оттуда оружие.

"Это полный бред. Они все это подвозят из России. Все же помнят "гуманитарные конвои" в течение 8-ми лет? Это именно снаряды тогда и завозились россиянами", - сообщил он.

Гайдай отметил, что в результате подрыва складов наступление российских войск на 100% тормозится.

"Они опасаются Нимагѕ, ведь это оружие попадает в цели на большом расстоянии. Для россиян это проблема. Поэтому они заявляют, что отправляют своих спецназовцев для того, чтобы уничтожить Німагѕ", - отметил он.

Кроме этого, Гайдай сообщил, что россияне уже опасаются контрнаступления ВСУ, поэтому подтягивают все больше и больше техники. "Ставят свое ПВО и зарывают танки. Они понимают, что сценарий контрнаступления сегодня вполне возможен", - подчеркнул глава ОВА.

По его данным, сейчас оккупанты бросают все резервы на то, чтобы выйти из Луганской области и продолжить наступление на Донецкую область, где Бахмутское и Славянское направления являются наиболее важными для россиян.

"Возможно, в ближайшее время мы даже увидим, что россияне сократят количество наступлений на других направлениях, но сосредоточатся на Бахмутском и, возможно, Сиверском. Они очень хотят дожать этот участок, дожать этот регион и полностью перерезать трассу", - раскрыл планы оккупантов Гайдай.

Как сообщал УНИАН, издание Forbes написало, что для начала контрнаступления Украине нужно получить всю запланированную бронетехнику и провести слаживание своих сил. Скорей всего, само контрнаступление состоится в августе. Издание отметило, что ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле-августе, будет зависеть будущее войны.

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