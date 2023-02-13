Скоро вокруг Бахмута будут происходить важные события, считает эксперт.

В город Бахмут Донецкой области, за который идут бои с россиянами, с понедельника, 13 февраля, усложнен въезд из-за определенных действий с украинской стороны.

Ограничение допуска гражданских может свидетельствовать об определенной динамике вокруг города, в течение следующих нескольких дней там будут происходить важные события, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг продолжает вести наступательные действия на нескольких направлениях - это Купянск, Кременная, Бахмут и Угледар. Больше всего внимания сейчас сосредоточено вокруг Бахмута. С сегодняшнего дня прекращен въезд в город журналистам и волонтерам, что связано с определенными действиями с украинской стороны. Здесь может быть несколько сценариев...", - отметил эксперт.

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Напомним, Донецкая областная государственная администрация сообщила, что с 13 февраля работники СМИ смогут попасть в Бахмут только после того, как получат специальные пропуска.

Бои на Донбассе - сейчас это стоит знать

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил утром 13 февраля, что противники сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском, Купянском, Лиманском и Новопавловском направлениях. В Генштабе добавили, что россияне на Донбассе несут серьезные потери.

Стоит отметить, что потери россиян в Украине уже составляют примерно 138340 захватчиков. Кроме того, ликвидированы, в частности, более 3280 танков противника.

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