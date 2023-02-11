Вероятно, это был российский штурмовик Су-25.

Под Бахмутом Донецкой области украинские пограничники "приземлили" российский боевой самолет. Вероятно, это был штурмовик Су-25.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, вражескую "птичку" уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. Самолет задымился и упал. Скорее всего, пилот ликвидирован вместе со штурмовиком.

"Воздушную цель, вероятно штурмовик Су-25, уничтожил расчет ПЗРК пограничного подразделения. От попадания ракеты "птичка" задымилась и начала снижаться. Самолет разбился, катапультирования пилота наши защитники не увидели", - отметили в ГПСУ.

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В службе добавили, что в течение недели это уже второй подтвержденный реактивщик, который уничтожили пограничники.

Бои за Бахмут

На окраинах Бахмута уже несколько месяцев продолжаются тяжелые бои. Аналитики Института изучения войны заявляли, что Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии.

Ранее американские чиновники заявляли изданию Bloomberg, что в США считают, что Украине придется отойти из Бахмута и ждать поставок западного вооружения.

Россияне и дальше пытаются окружить Бахмут. Они перекрыли трассу с севера, восток они тоже полностью контролируют. Сейчас оккупанты хотят "перерезать" трассу Бахмут - Константиновка и повторить там "северодонецкий сценарий".

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