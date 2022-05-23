За 38 дней, проведенных под оккупацией, тихий поселок городского типа превратился в сплошные руины и боль.

Российские вояки практически полностью сравняли с землей ряд городков Киевской области. Больше всего досталось Бородянке – по словам властей, от некогда тихого уютного пригорода столицы почти ничего не осталось.

Фотокорреспондент УНИАН побывал в Бородянке и показывает, как он выглядит спустя полтора месяца после освобождения

За 38 дней, проведенных под российской оккупацией, тихий поселок городского типа в Киевской области, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины и боль: оккупанты почти полностью разбили жилые дома, детские площадки, сады, школы, парки.

Сейчас в освобожденном городе работают спасатели и правоохранители. Глава Киевской ОВА Александр Павлюк ранее рассказывал, что в Бородянке скоро откроют модульный городок для пострадавших от войны: он будет состоять из 4 комплексов, в каждый из которых входят 22 модуля для проживания.

До полномасштабного вторжения РФ в Бородянке проживало чуть более 13 тыс. человек. Сколько сейчас – неизвестно. Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Бородянке еще больше жертв российских оккупантов, чем в Буче.

Всего в Киевской области уже установили более 1300 убитых гражданских российскими войсками, большинство из которых расстреляны. Ранее издание NYT опубликовало видеодоказательства казни восьмерых мужчин в Буче русскими десантниками и идентифицировал личности жертв.

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