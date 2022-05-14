Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

В Бородянке на Киевщине будет установлен модульный временный городок для жителей, лишившихся жилья в результате российской оккупации.

Городок будет установлен на территории местного стадиона. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Модульный городок будет состоять из четырех комплексов. 16 мая запланирована установка всех четырех комплексов.

В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения. В настоящее время идут работы по сбору модулей.

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства.

"Наша ключевая задача – обеспечить людей временным жильем. Модульные города – оптимальный вариант пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов", - отметил глава КОВА Александр Павлюк.

Резня в Киевской области - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

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