Другая большая категория потерь - мобилизованные. Их с осени 2022 года погибло более 2 тысяч человек.

Журналисты подтвердили ликвидацию более 22 тысяч погибших российских оккупантов в Украине.

Об этом говорится в расследовании "Медиазоны", службы BBC и команды волонтеров. За последние четыре недели к списку публично подтвержденных потерь добавилось более 2,3 тысячи имен — теперь в списке погибших 22 055 человек.

Наибольшую долю среди потерь составляют заключенные из "ЧВК Вагнер", которых удачно "минусуют" под Бахмутом. За все время мы насчитали более 3,7 тысячи погибших заключенных. Другая большая категория потерь - мобилизованные. Их с осени 2022 года погибло более 2 тысяч человек.

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Из предыдущего сведения 7 апреля в список добавилось 2 367 имен. В среднем за две недели в это время подтверждалась гибель около 1200 человек. Это самый высокий, но не рекордный показатель.

Самая значительная часть потерь - это бойцы "ЧВК Вагнер", которые погибли в Бахмуте. Среди них есть как обычные наемники, так и заключенные.

Пригожин уже во второй раз публично заявил о масштабах потерь в своей ЧВК. В сводках журналистов количество подтвержденных потерь в ЧВК в сутки значительно меньше, чем заявляет Пригожин - это означает, что количество погибших в Бахмуте СМИ пока оценить не могут.

В других родах войск потери практически незаметны. Доля тех, чью принадлежность к войскам определить не удается, растет.

"Большинство тех, кого мы относим к категории "нет данных", видимо, не были профессиональными военными до начала вторжения в Украину. Такие выводы можно сделать по их личным страницам, а также по данным из некрологов", - отмечают журналисты.

Потери РФ в Украине-данные ГШ

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день уничтожено более 193 тысяч российских оккупантов. Украинские военные за минувшие сутки, 4 мая, ликвидировали 620 российских оккупантов.

Об огромных потерях "Вагнера" заявил и Пригожин. Главарь "Вагнера" сегодня публично обвинил главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова в потерях его ЧВК. Речь идет о "десятки тысяч убитых и раненых".

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