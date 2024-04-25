Также в Институте отметили, что наибольшая эффективность будет, если удары этими ракетами будут координироваться с наземными операциями ВСУ.

Ракеты ATACMS в руках ВСУ могут ослабить логистику российских оккупантов, а также разбить аэродромы и военные склады на территории РФ. Но для Украины они будут иметь оперативное значение при условии усиления этих ударов наземными операциями.

Такое мнение высказали аналитики Института по изучению войны (ISW) в свежем отчете. Они напомнили, что президент США Джо Байден объявил 24 апреля, что США начнут отправлять военную технику Украине "через несколько часов" после подписания закона, который предусматривает $60 млрд помощи.

Аналитики отмечают, что американская помощь может прибыть на фронт в течение следующих нескольких недель, то есть раньше, чем ожидают россияне.

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"Ситуация на фронте будет ухудшаться до тех пор, пока ВСУ не получат и не начнут использовать военную технику, и в ближайшее время украинским войскам все еще будет трудно защищаться от российских войск вблизи Часового Яра и к северо-западу от Авдеевки", - считают эксперты.

Они подчеркнули, что поступление ракет большой дальности ATACMS позволит ВСУ ослабить российскую логистику и угрожать российским аэродромам в глубоком тылу, хотя месяцы задержки, возможно, дали российским военным время подготовиться к ударам ракет ATACMS.

Кроме того, появление ATACMS также может представлять угрозу для российских складов боеприпасов в тыловых районах и заставить командование выбирать между укреплением существующих складов и дальнейшим рассредоточением складов по всей оккупированной территории Украины.

При этом аналитики заметили, что украинские удары по российским объектам логистики или авиации в глубоком тылу будут иметь оперативное значение, но только если украинские силы успешно скоординируют их с наземными операциями, чтобы воспользоваться слабостью противника после удара.

Ракеты ATACMS для ВСУ

США и в дальнейшем будут поставлять Украине тактические ракеты ATACMS, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы уже отправили несколько (ракет ATACMS - ред.), и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше", - сказал он.

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