Силы обороны Украины за сутки отминусовали более тысячи российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в соцсети.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 462 тыс. 980 человек, в том числе 1040 за минувшие сутки,
- танков - 7255 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин - 13942 (+14),
- артиллерийских систем - 11836 (+28),
- реактивных систем залпового огня - 1049 (+1),
- средства ПВО - 772 (+1),
- самолетов - 348,
- вертолетов - 325,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9449 (+10),
- крылатые ракеты - 2118 (+1),
- корабли/катера - 26,
- подводные лодки - 1,
- автомобильной техники и автоцистерн - 15949 (+57),
- специальная техника - 1946 (+2).
Потери России в Украине
Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, за прошедшие сутки, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
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