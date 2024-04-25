Также поражено 28 артиллерийских систем и 13 танков.

Силы обороны Украины за сутки отминусовали более тысячи российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в соцсети.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 25 апреля 2024 года ориентировочно составили:

личного состава - около 462 тыс. 980 человек, в том числе 1040 за минувшие сутки,

танков - 7255 (+13) единиц,

боевых бронированных машин - 13942 (+14),

артиллерийских систем - 11836 (+28),

реактивных систем залпового огня - 1049 (+1),

средства ПВО - 772 (+1),

самолетов - 348,

вертолетов - 325,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9449 (+10),

крылатые ракеты - 2118 (+1),

корабли/катера - 26,

подводные лодки - 1,

автомобильной техники и автоцистерн - 15949 (+57),

специальная техника - 1946 (+2).

Потери России в Украине

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. Так, за прошедшие сутки, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.

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