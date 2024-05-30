По словам Юрия Федоренко, Силы обороны на Харьковском направлении перебирают тактическую инициативу на свою сторону.

Силы обороны продолжают давать отпор врагу на Харьковском направлении, сообщил в эфире телемарафона Юрий Федоренко, командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины.

"Ситуацию в направлении населенных пунктов Стрелечья и Пыльная стабилизировали. Противник дальнейших продвижений не имеет. Можно сказать, что Силы обороны на этом отрезке перебирают тактическую инициативу на свою сторону. Если говорить о Волчанске - это очень сложное сейчас направление, поскольку враг применяет тактику, которую ему удалось применить в направлении Авдеевки или Часового Яра. Это когда за счет авиации противник пытается уничтожить все перед собой для того, чтобы в дальнейшем затягивать туда свою штурмовую пехоту", - рассказал Федоренко.

Он также рассказал о тактике врага на этом направлении. После того, как оккупанты несут потери в бронированной и легкобронированной технике, они привлекают личный состав. Россияне забрасывают солдат не только пешими группами, но и маневренными высадками.

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"Это баги, которые враг оборудует системами РЭБ и двухколесные мотоциклы. В РФ на полигонах они отрабатывают тактику оперативного затягивания именно за счет этих кроссовых мотоциклов, поскольку на некоторых оттенках имели успех. Однако, Силы обороны научились их подлавливать", - отметил он.

По словам Федоренко, РФ имеет большое количество раненых на Харьковском направлении, что влияет на моральное состояние не только личного состава, но и потенциальных военных армии РФ.

"Поскольку те больницы, которые находятся на территории РФ, в частности в Белгороде - заполнены почти полностью. А это значит, что Силы обороны делают свою работу качественно. И это очень положительное влияние в том числе и на тех, кто проходит срочную службу в РФ и является основным ресурсом для пополнения регулярной армии РФ. Сейчас у них начинаются сомнения, стоит ли подписывать контракт", - добавил Федоренко.

Кроме того, военный также рассказал о количестве личного состава врага на этом направлении - сейчас группировка РФ составляет около 70 тысяч.

"После того, как противник имел определенные успехи на двух отрезках, ему надо было задействовать дополнительный резерв, чтобы пополнить потери. В общем, если говорить о Харьковской области, группировка противника может достигать 200 тысяч. Дополнительно, противник сохраняет возможности пересечь государственную границу еще на каком-то из отрезков", - подытожил он.

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В ночь на 30 мая в городе Керчь, что в оккупированном Крыму, прогремела серия взрывов. По сообщению местных самопровозглашенных властей, от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный. В целом же, местные телеграмм-каналы насчитали около 20 взрывов в этом районе.

В то же время, Силы обороны продолжают наносить заметные потери врагу. Так, за прошедшие сутки было уничтожено более 1000 российских оккупантов и 35 артиллерийских систем россиян.

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