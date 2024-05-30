Вероятно, были повреждены два парома.

В ночь на 30 мая в городе Керчь во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодорожный - повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет. После оценки повреждений работа паромной переправы будет восстановлена", - написал в Telegram так называемый "министр транспорта Крыма" Николай Лукашенко.

Как отмечает Astra, было около 20 мощных взрывов. Также ночью перекрывали Крымский мост.

Министерство обороны России утверждает, что якобы "пресекло ряд попыток киевского режима осуществить террористические атаки с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и безэкипажных катеров".

По версии россиян, средства ПВО ночью сбили над акваторией Азовского моря 8 оперативно-тактических ракет, а над Черным морем и возле Крыма - 8 БПЛА. Крымского полуострова.

Кроме того, министерство заявило об уничтожении двух безэкипажных катеров, которые якобы двигались в направлении Крымского полуострова.

Война в Украине - ситуация в Крыму

По данным Сил обороны, российские оккупанты значительно усилили охрану Крымского моста, в частности авиацией - привлечен даже редкий самолет.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что ВСУ уничтожат незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост после того, как будет уничтожена вся противовоздушная и противоракетная оборона врага в АРК.

Французские эксперты считают, что целей ударов ВСУ по оккупированному Крыму может быть много, несмотря на то, что перспектива его освобождения сейчас представляется отдаленной.

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