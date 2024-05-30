ВСУ уверенно идут к новому рекорду: в Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

В частности, было уничтожено 35 артиллерийских систем россиян и 1 РСЗО.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на всей линии фронта и за прошедшие сутки ликвидировали или ранили 1160 российских оккупантов, сообщает Генштаб.

В целом же, потери врага в живой силе составляют 506 260 военных. Кроме того, российские оккупанты продолжают активно терять военную технику на поле боя, в частности:

танков - 7710 (+10);

боевых бронированных машин - 14913 (+22);

артиллерийских систем - 13101 (+35);

РСЗВ - 1088 (+1);

средства ПВО - 815 (+0);

самолетов/самолетов - 357 (+0);

вертолетов - 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10532 (+22);

крылатые ракеты - 2222;

корабли /катера - 27 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17849 (+53);

специальная техника - 2153 (+11).

Российско-украинская война продолжается: важные новости

По информации аналитиков из Института изучения войны, Российская Федерация пытается манипулировать темой обмена военнопленных и хочет таким образом дестабилизировать ситуации в Украине.

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Кроме того, РФ продолжает наносить массированные удары по Украине. Этой ночью оккупанты ударили 8 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области. Также, они били 11 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС и 32 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

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