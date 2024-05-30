ВСУ уверенно идут к новому рекорду: в Генштабе обновили данные о потерях оккупантов

Силы обороны продолжают сдерживать врага на всей линии фронта и за прошедшие сутки ликвидировали или ранили 1160 российских оккупантов, сообщает Генштаб.
В целом же, потери врага в живой силе составляют 506 260 военных. Кроме того, российские оккупанты продолжают активно терять военную технику на поле боя, в частности:
- танков - 7710 (+10);
- боевых бронированных машин - 14913 (+22);
- артиллерийских систем - 13101 (+35);
- РСЗВ - 1088 (+1);
- средства ПВО - 815 (+0);
- самолетов/самолетов - 357 (+0);
- вертолетов - 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10532 (+22);
- крылатые ракеты - 2222;
- корабли /катера - 27 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 17849 (+53);
- специальная техника - 2153 (+11).
Российско-украинская война продолжается: важные новости
По информации аналитиков из Института изучения войны, Российская Федерация пытается манипулировать темой обмена военнопленных и хочет таким образом дестабилизировать ситуации в Украине.
Кроме того, РФ продолжает наносить массированные удары по Украине. Этой ночью оккупанты ударили 8 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области. Также, они били 11 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС и 32 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".