Оккупанты стирают все на своем пути с помощью всех имеющихся у них средств, отметили в DeepState.

Разрушенный российскими войсками город Торецк Донецкой области показали на видео. Ролик опубликовали бойцы бригады Нацполиции "Лють".

Как отметили в мониторинговом проекте DeepState, это одна из основных тактик россиян - уничтожить город до невозможности его дальнейшего удержания.

"Они стирают все на своем пути с помощью всех имеющихся у них средств. Такую же судьбу сейчас переживают Угледар, Покровск, Мирноград, Курахово, Часов Яр и многие другие прифронтовые города и села", - говорится в сообщении.

В самом Торецке идут бои, происходит очень близкий огневой контакт между бойцами Сил обороны и оккупантами, добавили в DeepState:

"Схватки идут буквально за каждую комнату в многоквартирных застройках. Противных постоянно проникает пехотой в жилые кварталы и пытается закрепляться. Наиболее глубокое продвижение в городе московиты имеют на Центральной улице".

Разрушенный Торецк на видео

Бои за Торецк - актуальное

Обстановка вокруг населенных пунктов Угледар, Селидово, Торецк и еще ряда городов Донецкой области сейчас крайне тяжелая, заявлял военный обозреватель Александр Шульман.

"Потеря этих городов или части из них, - вполне вероятна", - сказал он.

По словам Шульмана, россияне идут на окружение, используя "почти безграничный человеческий ресурс".

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