В военной операции на территории России участвуют подразделения по меньшей мере четырех украинских механизированных и воздушно-десантных бригад.

Об этом пишет Financial Times. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал журналистам, что эту операцию планировали давно. Ее целью является отвлечение оккупационных войск с фронта и перенос войны на территорию России. Кроме того, военная операция должна разоблачить неспособность РФ защитить собственную границу, а также позволить украинской армии перехватить инициативу на поле боя.

По словам экс-министра, украинские бойцы доказывают свою способность применять новую тактику общевойсковых операций, которой их научили западные военные инструкторы. Он отметил, что долго российские территории удерживать не собираются. "Нам не нужна российская земля. Мы хотим, чтобы они потерпели поражение на нашей", - подчеркнул он.

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Военный аналитик польской группы Rochan Consulting Конрад Музыка считает, что Украина сможет улучшить свои позиции, если Россия будет вынуждена отвлечь силы с Донбасса. А присутствие войск в Курской области может обеспечить Украине лучшую переговорную позицию в будущем.

"Если же украинские войска будут вытеснены с российской территории без каких-либо ощутимых результатов и с большими потерями, и если россияне продолжат продвигаться к Покровску, тогда украинское высшее военное руководство будет рассматриваться как проигравшее в огромной авантюре. Здесь нет никакой золотой середины. Операция дерзкая", - считает он.

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