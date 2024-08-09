Он заявил, что "враг" задействовал "психологический спецназ".

В нескольких десятках километров от границ российского города Курчатов, в котором находится Курская АЭС, идут боевые действия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Игорь Корпунков. "Обстановка напряженная, действует режим чрезвычайной ситуации. Тем не менее, все службы, предприятия, в том числе администрация города работают в штатном режиме", - написал он.

По его словам, "враг" использует не только боевое вооружение, но и "психологический спецназ", чтбы посеять панику среди населения, создав неуправляемую ситуацию и хаос. Как известно, МЧС России отнесло обстановку в Курской области к "чрезвычайной ситуации федерального характера". "

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Бои в Курской области

Как известно, 6 августа на территории российского региона активизировались боевые действия. Россия обвинила Украину в "провокации", в украинском Генштабе ВСУ не делали официальных заявлений.

Сегодня в сети сообщили, что неподалеку от Рыльска был нанесен удар по колонне российских военных, потери могут быть огромными.

В сети пишут об успешном продвижении украинских войск, однако официальной информации о ситуации в регионе нет.

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