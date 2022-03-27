Украинский боевой автопарк пополнен двумя почти новыми бронированными окупанськими "Уралами" модели "Торнадо-У".

На Черниговщине разбита колонна оккупантов и их техника, взяты трофеи.

Об этом в Facebook сообщает оперативное командование "Север".

"Силы сопротивления Северщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У". Эти два грузовика влетели в копеечку МО РФ, потому что сошли с конвейера в 2021-м и имеют незначительный пробег. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает на благо Украины", - сказано в сообщении.

Также сообщается об уничтожении "еще одной колонны орков".

"Два "Тигра", танк и два грузовика с боекомплектами отправились по известному уже маршруту, открытому украинцами для врагов", - отмечает командование "Север".

Напомним, в Николаевской области за минувшие сутки, 26 марта, украинские военные сбили три российские крылатые ракеты.

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