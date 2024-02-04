Речь идет о территории к востоку от Клещиевки.

На Бахмутском направлении силы обороны имеют успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории.

Об этом сказал руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу тактического успеха на Бахмутском направлении восточнее Клещиевки.

При этом отметил, что штурмовые действия врага на Бахмутском направлении достаточно динамичны.

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"Что касается Клещиевки, то мы можем наблюдать достаточно активные действия с нашей стороны. И действительно мы имеем успех в продвижении, освобождении некоторой нашей территории. Мы действительно отбили врага с некоторых позиций и их заняли. Однако, хочу сказать, что обстановка действительно очень динамичная – это качели: сегодня мы какие – то позиции заняли, а завтра - они. Это тактический уровень, конечно", - рассказал Калашников.

Он подтвердил, что у оккупантов есть случаи дезертирства, есть попытки уклониться от непосредственного участия в штурмовых действиях, в основном речь идет о мобилизованных, поскольку понимают, что их ждет смерть.

Калашников отметил, что в последнее время оккупанты имеют команду непрерывных штурмовых действий и, видимо, это связано с политической обстановкой в самом государстве, с тем, что приближаются выборы.

Ситуация под Бахмутом - последние новости

Командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин отмечал, что линия боевого столкновения на Бахмутском направлении очень динамична и некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки.

Он также опроверг заявления россиян, отметив, что ВСУ продолжают удерживать половину населенного пункта Богдановка.

На Бахмутском направлении самыми горячими точками на сегодня являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещиевка.

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