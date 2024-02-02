В районе Клещиевки ВСУ отбили несколько позиций.

Линия боевого столкновение на Бахмутском направлении очень динамичная и некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал командир батальонно-тактической группы 4-й БрОП НГУ, полковник Сергей Сидорин. Он также опроверг заявления россиян, отметив, что ВСУ продолжают удерживать половину населенного пункта Богдановка.

"Бахмутское направление и в дальнейшем остается тяжелым, враг не оставляет попыток проведения штурмовых действий. За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений с противником. Самыми горячими точками на сегодня являются населенные пункты Богдановка, Ивановское и Клещиевка. Несмотря на заявления российских СМИ относительно захвата Богдановки, это не соответствует действительности. Силы обороны Украины продолжают удерживать половину этого населенного пункта. Линия боевого столкновения динамична, некоторые позиции переходят в течение суток из рук в руки", - рассказал полковник НГУ.

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По его словам, в районе Ивановского оккупанты пытаются проводить штурмовые действия с техникой, чтобы быстро приблизиться к позициям ВСУ и высадить там свой десант. Однако такие попытки быстро обнаруживают аэроразведкой и наносят по врагу огневое поражение.

"Относительно населенного пункта Клещиевка, Силы обороны Украины провели контрштурмовые действия, захватив несколько позиций, которые противник занял ранее. Линия боевого столкновения проходит в 5-7 км от Часового Яра, поэтому у врага есть возможность наносить по городу огневое поражение из артиллерийских систем крупного калибра, также при благоприятных погодных условиях применяет авиацию, разведывательные и ударные БПЛА", - рассказал Сидорин.

Ситуация на Бахмутском направлении

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска вернулись к той тактике, когда использовал механизированные ударные группы. До этого можно было наблюдать, что враг пытался штурмовать позиции ВСУ главным образом небольшими пехотными подразделениями – 8-10-12 человек.

Российская войска перегруппировываются и готовятся к новым атакам на Бахмутском направлении, сообщает руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Олег Калашников. РФ пытается кулаком ударить в одну точку нашей обороны, прорвать ее и закрепиться.

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