Значительно уменьшились атаки живой силой оккупантов, но увеличилась атака артиллерией и авиацией.

В районе Бахмута российские оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнер" на регулярные российские войска. Такое решение повлияло на интенсивность и стратегию боев.

"Сейчас значительно уменьшились атаки живой силой оккупантов, но увеличилась атака артиллерией и авиацией. Но уже нет массовых "зомбовых" атак днем и ночью без перерыва", - сообщил военнослужащий и снайпер ВСУ Роман Трофимец в эфире национального телемарафона

По его словам, регулярные войска РФ не так мотивированы и у них больше страха присутствует, хотя за ними не стоят заградительные отряды.

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Выхиж "вагнеровцев" из Бахмута - что известно

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о вывод подразделений своих наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня все подразделения ЧВК выйдут в тыл на отдых, а потом будет "новая задача".

При этом он уточнил, что перед тем, как наемники ушли, военные Минобороны России оставило им "сюрприз" в виде десятка заминированных путей вдоль дорог зарядами так называемых "Змей Горынычей" и противотанковых мин. По его словам, Минобороны РФ планировали таким образом публично "выпороть" его отряды, подорвав продвигающихся вперед "вагнеровцев".

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