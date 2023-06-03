Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на востоке с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

На Бахмутском направлении российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции, но им это не удалось. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на востоке с целью выйти на границы Донецкой и Луганской областей, однако ему не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны.

"Ситуация несущественно, но несколько меняется. Несколько месяцев подряд враг наступал на Востоке на четырех направлениях - Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском. Позже периодически активизировался еще на двух направлениях - Шахтерском и Купянском. Выйти за это время на границы Донецкой Луганской областей врагу так и не удалось", - заявила Маляр.

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Она сообщила, что российские захватчики истощились и сейчас осуществляют замену войск и перегруппировку. Агрессор не прекращает обстрелы и нанесение авиаударов на всех направлениях, но география наступательных действий несколько иная.

Маляр добавила, что на трех направлениях - Бахмутском, Авдиовском, Шахтерском - в течение суток враг наступательных действий не проводил.

"Вместе с тем на Бахмутском враг пытался вернуть утраченные позиции, но не смог. На остальных трех направлениях - Купянском, Лиманском, Марьинском - враг активен и проводит довольно интенсивные наступательные действия, но безуспешно. В городе Бахмут ситуация условно стабильная. Мы контролируем юго-западные окраины города. Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - отметила замминистра.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки противник нанес по территории Украины 67 авиационных и 17 ракетных ударов, совершил 91 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В утренней сводке Генштаб проинформировал, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.

Потери России с начала войны составили 209 тысяч 470 человек. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 560 захватчиков. Также были уничтожены десять вражеских танков, 12 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, семь РСЗО и семь средств ПВО противника.

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