Военный отметил, что никто не собирается сдавать город.

Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается сложной. Однако в самом городе не ведутся полноценные уличные бои.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" лейтенант, заместитель командира батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Владимир Назаренко, сейчас уличные бои ведутся на окраинах города, а именно подступах к Бахмуту, в частных секторах.

"Очень сложная ситуация. Очень разные новости и слухи доходят. Россияне пытаются распространить панические настроения среди Сил обороны. Никто не собирается сдавать город, наоборот укрепляется оборона. В той части, которую можно назвать городом, враг не присутствует. Бои ведутся на окраинах, на подступах, в частных секторах и тому подобное. Говорить о полноценных уличных боях не приходится. Это не лобовой бой в городской застройке", – объяснил Назаренко.

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Бои за Бахмут: последние новости

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута. Кроме того, враг развернул мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

В Бахмуте, где идут тяжелые бои, погиб известный американский волонтер Пит Рид. Россияне убили его в четверг во время оказания помощи гражданскому населению. Также в тот день в городе попали под обстрел и получили ранения двое норвежских волонтеров-медиков Сандер Сьорсвен Трелвик и Симон Йонсен.

В то же время в Соединенных Штатах советуют украинским военным тянуть время в ожидании поставок нового вооружения. Кроме того, существует вероятность, что ВСУ придется отойти от Бахмута Донецкой области, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления.

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