Город-крепость находится под постоянными обстрелами.

Украинские военные, которые держат оборону Бахмута, показали редкие кадры эвакуации раненых побратимов с поля боя. Их не останавливают постоянные обстрелы и погодные условия.

Бойцы 205 батальона Территориальной обороны показали, как они по колено в грязи проводят эвакуацию. При этом россияне постоянно обстреливают город-крепость, который почти стерт с лица земли.

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами – так происходят эвакуации раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в комментарии к видео.

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Бои за Бахмут - что известно

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что украинские военные в Бахмуте уже уничтожили основную боеспособную группировку РФ, что позволило защитникам Украины подготовиться к контрнаступлению.

В свою очередь Генштабе ВСУ сообщили, что россияне совершили ряд неудачных попыток штурма Бахмута, что привело к большим потерям среди захватчиков.

Генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что силы и ресурсы, которые привлечены для обороны, не дают оккупантам реализовать свой замысел и заставляют их отказаться от продвижения вперед.

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