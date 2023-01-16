Отмечается, что россияне обустроили свои позиции в лесополосе, но это их не спасло.

Украинские артиллеристы дают жару российским оккупантам в Донецкой области. Наши бойцы не оставили россиянам шансов.

Отмечается, что россияне обустроили свои позиции в лесополосе, но это их не спасло. Кроме личного состава, уничтожена и техника оккупантов.

"Ликвидирован личный состав противника, разрушены два блиндажа, сожжен боекомплект и уничтожены броневик и автомобиль", - сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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При этом указано, что невероятной точностью работы по оккупантам отличилась 28-ая отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

Бои за Бахмут - что известно

Российские военные вместе с ЧВК "Вагнер" давно пытаются взять штурмом город-крепость Бахмут, но им ничего не удается, а их потери колоссальны. Несмотря на это попытки штрумовать город продолжаются.

13 января президент Владимир Зеленский сказал, что на Донецком направлении противник сообрал много сил.

По состоянию на 14 января в Донецкой области украинские пограничники уничтожили штурмовую группу "Вагнера",которая пыталась пробраться в Бахмут.

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