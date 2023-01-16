Враг продолжает наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских оккупантов в районах 16 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине.

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях и несет значительные потери в живой силе. За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогорова Луганской области и Верхнекаменское, Краснополевка, Спорное, Соль, Бахмут, Клещеевка, Новобахмутовка, Великая Новоселка, Пречистовка, Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Майорск и Марьинка на в Донецкой области", – говорится утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. В то же время, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Кондратьевка и Поповка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Бударки, Волчанск, Стрелечье, Красное Первое, Огурцово, Терновая, Хатнее и Тополи на Харьковщине.

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"На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы 23 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Кисловка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Червонопоповка на Луганщине. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов. В частности это Спорное, Озаряновка, Клещеевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба, Нью-Йорк и Северное Донецкой области. На Авдеевском направлении из танков и всего спектра артиллерии обстреливались Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Невельское, Первомайское, Марьинка, Водяное, Орловка и Новомихайловка на Донетчине", - проинформировали в Генштабе.

Кроме того, говорится, что на Новопавловском направлении под вражеский огонь попали Угледар, Пречистовка и Никольские дачи Донецкой области.

"На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций наших войск в районах более 24 населенных пунктов, в том числе: Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное, Плавные, Щербаки и Качкаровка Запорожской области. На Херсонском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали 17 населенных пунктов, в частности, Антоновка, Золотая Балка, Гавриловка, Львово, Садовое и Херсон", - заявили в Генштабе ВСУ.

Бои на Бахмутском направлении

На Донецком направлении украинские защитники продолжают давать достойный отпор врагу. Вечером 13 января президент Владимир Зеленский сказал, что здесь противник сосредоточил крупные силы.

Враг, в частности, напрасно не оставляет попыток пробить оборону украинских воинов и захватить город-крепость Бахмут, но понесет огромные потери,

Также продолжаются бои в Соледаре. Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, здесь оккупанты "по сути, по телам своим наступают".

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