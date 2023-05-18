За сутки Вооруженные Силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров.

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил о якобы оголении флангов на севере Бахмута из-за отхода российских регулярных войск.

В опубликованном его пресс-службой комментарии Пригожин заистерил, мол, фланги "вагнеровцев" оголены из-за российских регулярных войск, которые отошли до 570 метров на севере Бахмута.

Пригожин призвал министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова не отдавать фланги и населенный пункт Сакко и Ванцетти еще несколько дней.

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Отметим, замминистра обороны Анна Маляр еще 6 мая призвала украинцев "никак" не относиться к истерическим заявлениям Пригожина и других представителей оккупационной армии.

Независимо от публичных заявлений врага, гражданам всегда следует быть готовыми к коварным сценариям действий россиян.

Война новости 18 мая - ситуация в Бахмуте

За сутки Вооруженные Силы Украины продвинулись на Бахмутском направлении от 150 до 1700 метров. В боях уничтожены 130 оккупантов, 145 получили ранения.

Тем не менее враг продолжает сосредотачивать основные усилия на Бахмутском направлении. Хотя, констатирует Институт изучения войны, русские на фоне ограниченных контратак ВСУ теряют инициативу на этом участке фронта.

По состоянию на вчера, 17 мая, ВСУ продвинулись еще до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления в рамках оборонительной операции. При этом украинские защитники не потеряли ранее освобожденные в пригороде 20 квадратных километров.

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