Как отмечает Череватый, российские захватчики понимают, что инициатива постепенно переходит к Силам обороны Украины.

Силы обороны Украины за прошлые сутки продвинулись до 500 метров на разных направлениях Бахмутского направления в рамках оборонительной операции. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телеканала Freedom.

Спикер отметил, что в городе Бахмут продолжаются жестокие бои.

"Враг пытается любой ценой взять этот город. Для этого он стирает его буквально с лица земли, чтобы Силы обороны могли менше использовать городские постройки как фортификационные сооружения", - сказал Череватый.

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По его словам, 456 раз враг обстрелял из разных типов артиллерии, калибров и реактивных систем залпового огня позиции украинских защитников. "Тем самым подтвердив, что ни о каком снарядном голоде не может быть и речи", - сообщил Череватый.

Он отметил, что на Бахмутском направлени состоялось 25 боестолкновений и 12 авианалетов. "107 оккупантов было уничтожено и 153 было ранено. Также уничтожена бронетехника противника: одна боевая машина пехоты, боевая машина десанта, шесть пушек Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы и три беспилотных аппарата - два типа "Орлан-10", один "Зала" и четыре дрона-камикадзе типа "Ланцет"", - сообщил спикер.

Как считает Череватый, российские захватчики понимают, что инициатива постепенно переходит к Силам обороны Украины. "Не имея большого количества резервов, не имея каких-то перевесов в количестве техники и личного состава над врагом, тем не менне, мы бьем его. Мы проводим удачную оборонительную операцию и время от времени атакуем на флангах. Не стали исключением и эти сутки - Силы обороны продвинулись на разных направлениях до 500 метров, освобождая украинскую землю, именно на Бахмутском направлении", - подчеркнул Череватый.

Ситуация в Бахмуте - главное на сегодня

По состоянию на вчера, 16 мая 2023 года, украинские военные освободили от оккупантов уже 20 квадратных километров территории.

В ответ Россия стягивает на Бахмутское направление новые группировки. По словам украинского бойца из подразделения ССО "Гром", враг держится за свои позиции до последнего, нередко сам устраивает кровавые провокации.

Контратаки ВСУ, вероятно, уменьшают для русских шансы успешно отбить надвигающееся контрнаступление, отметил утром 17 мая Институт изучения войны.

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